Op de vraag of het een kwajongensstreek is of doelgerichte actie, moet hij het antwoord schuldig blijven. "Voor zover mij bekend heb ik met niemand een conflict", zegt Van Maaren. Hij heeft aangifte van vernieling gedaan bij de politie. Van Maaren hoopt dat degene die de steen heeft gegooid kan worden geidentificeerd aan de hand van de beelden van het camerabewakingssysteem bij zijn huis. "Die worden de politie bekeken, wellicht staat de dader er herkenbaar op", aldus Van Maaren.

Hij trof zondagmorgen na het opstaan een enorme ravage aan in de hal van zijn woning. De hele vloer lag bezaaid met glasscherven en glassplinters, afkomstig van het met een steen ingegooide glas-in-loodraam naast de voordeur. "Ik heb 's nachts wel een moment gedacht: wat hoor ik toch. Maar het was niet zo duidelijk en heb er toen niet verder geen aandacht aan geschonken."

Ongenoegen

Zondagmorgen ontdekte hij de ingegooide ruit. Pieter van Maaren heeft via Twitter zijn ongenoegen over de vernieling kenbaar gemaakt. " Hij schreef dat het 'niet cool' is om gemeente-eigendommen te vernielen. "Als de dader niet wordt gepakt zal de verzekering de schade wel vergoeden, maar als daardoor de premie stijgt, draaien alle Urkers er uiteindelijk voor op." De woning is eigendom van de gemeente Urk en wordt door Van Maaren gehuurd.

Herbenoeming