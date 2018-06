Urker dirigent veroordeeld voor verkrachting in kerk

De 38-jarige dirigent Jaap K. uit Urk is vandaag schuldig bevonden aan verkrachting in de Petrakerk in zijn woonplaats. Het slachtoffer is een destijds 15-jarige meisje.

De rechtbank Midden-Nederland legt hem een voorwaardelijke gevangenisstraf op van vier maanden met een proeftijd van twee jaar en een taakstraf van 150 uur.

Stok

Omdat K. sinds 2007 niet meer in aanraking is geweest met justitie en politie, legt de rechtbank hem geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf op. Het voorwaardelijke deel dient als stok achter de deur om herhaling te voorkomen. Gaat hij opnieuw in de fout, dan moet hij alsnog maximaal vier maanden achter de tralies.

De man is in 2007 veroordeeld voor een soortgelijk misdrijf, dat hij eerder pleegde: in 2005 betastte K. als docent op een middelbare school een leerlinge. Hij nam ontslag en ging als zelfstandig muziekdocent verder. En niet zonder succes. K. is een bekende dirigent en koorbegeleider in de christelijke muziekwereld. De man is organist in de Petrakerk en muzikaal adviseur bij het EO-programma Nederland Zingt.

Voorspeelavond

De dirigent heeft het slachtoffer in 2007 muzikaal begeleid in aanloop naar een zogenoemde voorspeelavond. Tijdens het oefenen in de kerk heeft hij haar ontkleed op de bank bij het orgel en drong hij seksueel binnen bij het slachtoffer, dat hij volgens de officier van justitie eerst gedrogeerd had. Ook heeft hij haar betast en gestreeld.

K. heeft niet alleen misbruik gemaakt van zijn positie als muzikaal begeleider, maar ook inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het minderjarige slachtoffer, oordeelt de rechtbank.

Geloofwaardig