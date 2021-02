Urker keek naar vuurwerkrellen: ‘Ik stond ramptoerist uit te hangen’

Professio­neel violiste Symone Boerstoel werd lerares: ‘Dankzij corona combineer ik nu twee grote passies’

18 februari De cultuursector beleeft donkere tijden. Muzikanten, artiesten, theaters, popzalen, musea; ze verkeren in crisis vanwege corona. Wat doet dat met de mensen die de kost verdienen in die branche? Kiezen ze rigoureus voor een carrièremove? Of houden ze vol, vurig hopend op betere tijden? Ze vertellen hun persoonlijke verhaal. Vandaag: Symone Boerstoel, voormalig beroepsvioliste en muzieklerares uit Vorden.