Urker Kotter Lummetje is half jaar na scheepsdrama uit de Noordzee getild: ‘Alles is naar wens verlopen’

VIDEO Turntalent Coen (18) van RKDOS Kampen maakt dankzij slimme vondst beste vwo-profiel­werk­stuk van Nederland

17:32 Vorig jaar werd turner Coen Linn (18) Nederlands meerkampkampioen bij de junioren 2 in de eerste divisie. Dit jaar turnde hij vanwege de uitbraak van het coronavirus geen enkele wedstrijd. Tóch sleepte hij dinsdag een belangrijke prijs in de wacht. De turner van RKDOS Kampen mag zich maker van Nederlands beste vwo-profielwerkstuk noemen binnen het profiel Natuur en Gezondheid. Binnen het profiel Economie en Maatschappij viel er een prijs in de Noordoostpolder.