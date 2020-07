Urker viskotter loopt vast op kust Denemarken: vandaag reddingspoging

Hoe de viskotter kon stranden is nog niet helemaal duidelijk, maar volgens een woordvoerder van de Deense kustwacht had het schip waarschijnlijk motorproblemen. ,,Het schip was op een gegeven moment stuurloos en heeft nog een anker proberen uit te gooien, maar dat hielp niet meer. Dat duidt erop dat de motor niet meer werkte", zegt de woordvoerder.

Hoge golven

Er zijn al verschillende pogingen ondernomen om bij de vissersboot in het noorden van Denemarken te komen om die los te trekken, maar het was volgens de kustwacht onmogelijk om dicht bij de UK-172 te komen vanwege de harde wind en de hoge golven. ,,We verwachten dat het weer morgen wat kalmer is en dan gaan we een nieuwe poging ondernemen", aldus de kustwacht.