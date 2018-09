Urker vissers halen bij toeval twee meter lange tonijn uit de Noordzee

Veiling

Willem Ment den Heijer, onderzoeker voor De Beroepsvissers voorspelde al dat de vis erg weinig op zou gaan leveren. ,,Het is maar net wat de gek er voor wil geven", zegt hij lachend. ,,Deze tonijn is eerder een publiekstrekker dan een goudmijntje."

Marc Vanhauwaert van de gelijknamige Belgische delicatessenwinkel heeft er uiteindelijk maar 11,56 euro voor hoeven betalen. Een koopje voor een vis van 65 kilo. ,,Ik heb hem gekocht, omdat het een blauwvintonijn is. Je ziet heel veel geelvintonijn, maar dit kom je bijna niet tegen", vertelt Vanhauwaert. ,,Morgen ga ik de vis verkopen. Ik heb al contact met wat klanten. Een klant zou de vis in z'n geheel mee willen nemen, maar als die de tonijn niet wil, maken twee of drie anderen er sushi van."

Toevalstreffer

,,De vangst van de tonijn was toeval", vertelt Den Heijer. ,,De vissersboot van Urk was aan het vissen naar platvis. Dat zwemt vooral over de bodem. Tonijn jaagt op haring, dat zwemt vaak aan de oppervlakte. Een mogelijke verklaring voor de vangst is dat de vissers het net naar binnen haalden en de tonijn er per ongeluk in kwam te zitten."