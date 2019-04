Urker vissers naar Straatsburg voor stemming over verbod pulskorvisserij

Enkele tientallen Urker vissers zijn dinsdag in Straatsburg, waar het Europees Parlement stemt over het verbieden van de pulskorvisserij. In een allerlaatste poging een Europees verbod te voorkomen, hebben drie Nederlandse Europarlementariërs een verzoek ingediend voor een aparte stemming over de kwestie.

Als dat wordt toegekend, stemt het voltallige parlement over het ingediende voorstel om het vissen met stroomstootjes volledig vrij te geven in de EU. De tussen hoop en vrees levende Urkers zien belangstellend uit naar deze stemming. Het is hun laatste strohalm en betekent hun redding. De vloot zal zwaar worden getroffen als het verbod er komt en al vaker is uitgesproken dat veel vissers dan failliet gaan.

Het pulsverbod is een klein onderdeel in een groot pakket over technische maatregelen in de visserij, dat bij het parlement op tafel ligt en dat vrijwel zeker wordt aangenomen. Na een lobby zeggen de Nederlandse Europarlementariërs Peter van Dalen (ChristenUnie), Annie Schrijer-Pierik (CDA) en Jan Huitema (VVD) voldoende steun te hebben voor een aparte stemming over de pulskorvisserij. Dat is mogelijk als er minstens 38 Europarlementariërs achter staan en het drietal zegt 40 handtekeningen te hebben, van Nederlandse Europarlementariërs uit vrijwel alle fracties en een aantal leden uit Duitsland, Slowakije en Kroatië. ,,We willen de vissers laten zien alles uit de kast te halen om het verbod tegen te houden en strijden voor deze duurzame innovatie’’, aldus Van Dalen. ,,Maar de eerlijkheid gebied ook te zeggen dat het een lastig verhaal gaat worden. Bij de vorige stemming, januari vorig jaar, waren 401 Europarlementariërs voor een totaalverbod en 232 stemmen tegen. Fransen en meer collega’s uit Zuid-Europese landen krijg ik zeker niet mee.’’

Van Dalen geeft aan dat het de allerlaatste kans is om een totaalverbod per 1 juli 2021 te voorkomen. Het zou onder meer de Urker vloot hard treffen. Veel Urker kotters zijn uitgerust met de moderne apparatuur waarbij met elektrische schokken de vissen op de zeebodem, zoals schol en tong, worden opgeschrikt waardoor ze in de netten zwemmen. Volgens Van Dalen gaat het om een duurzame en innovatieve techniek. Ruim tachtig Nederlandse schepen maken hiervan gebruik.