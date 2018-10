Urkerbos uitgekamd voor vermist drietal, oefening geslaagd

Dit zou zo maar aanleiding kunnen zijn voor een grootschalige zoekactie naar vermisten personen. Dat is het zaterdag ook, maar dan als oefening voor Dutch RescueDogs, een droneteam van ROC Friese Poort en het Coördinatie Platform Vermissing (CPV).

Gevonden in water

Het Urker Platform bestaat sinds 2016. In april van dat jaar keert Jan Baarssen niet meer terug van een feestje op een boot. Na een dagenlange zoektocht wordt het lichaam van de zeventienjarige Urker gevonden in het water. Het platform wil sindsdien burgers helpen bij hun zoektocht naar vermiste personen. Coördinatie is belangrijk, zo weet het platform uit eigen ervaring. Steeds vaker ontstaat bij veel mensen een nauwelijks te stuiten drang om mee te zoeken. Als niemand de leiding neemt, verdwijnen sporen en dat kan nooit de bedoeling zijn.

Een kleine kern van vrijwilligers stuurt het platform aan en doet ervaring op waar ze bij een volgende zoekactie wat aan hebben. Als een zoektocht bittere werkelijkheid is, werkt ze samen met de politie. Die is er zaterdag niet bij in het Urkerbos, als er op verzoek van een familie wordt gezocht naar een vader, zoon en neefje die verdwenen zijn. Het gaat om een oefening.

Voor de oefening is bij het Urkerbos een commandocentrum ingericht.

Commandocentrum

Aan de rand van het bos verrijst een commandocentrum. Zoekplannen worden besproken, portofoons uitgereikt, drones vliegklaar gemaakt. Een centrale antenne moet zorgen voor goed communicatie. Vijf honden gaan het bos in om te zoeken naar sporen, de drones van het ROC en die van een vlieger uit Urk kijken vanuit de lucht mee.

Scooters gevonden

Al snel komen de eerste digitale beelden binnen van de drones die systematisch de sectoren in kaart brengen van het bos, daar waar zoekteams aan het werk zijn. De eerste vermiste wordt snel gevonden, in goede gezondheid. Als de derde en laatste vermiste wordt aangetroffen is het, twee uur later, letterlijk 'einde oefening'. Er is trouwens nog meer gevonden in het bos: scooters en fietsers die door passanten zijn achtergelaten.