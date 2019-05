UWV: sterke groei van aantal banen in Flevoland

In 2019 en 2020 neemt het aantal banen met 309.000 toe. Daarmee komt in Nederland het totaal aantal banen in 2020 uit op bijna 10,8 miljoen. Er blijven banen bijkomen, maar het tempo ligt lager dan eerdere jaren. Flevoland profiteert samen met Groot-Amsterdam het meest van de economische groei.

Sterke banengroei in Flevoland

In alle arbeidsmarktregio’s neemt het aantal banen van werknemers toe, maar er zijn wel verschillen zichtbaar in de mate van de groei. Het aantal werknemersbanen groeit in Flevoland in de periode 2019 – 2020 met 6.000 naar 148.000 banen. Dat is een stijging van 4,1 procent.

De banengroei is in die provincie in alle sectoren zichtbaar, met uitzondering van de financiële sector. Daar is juist een daling te zien van -5,1 procent.

Lage werkgelegenheidsfunctie

Flevoland heeft een lage werkgelegenheidsfunctie. Dat betekent dat inwoners uit deze regio vaak buiten hun eigen regio werken, in dit geval in Groot-Amsterdam. Een lage werkgelegenheidsfunctie wil dus niet zeggen dat mensen in de regio’s minder vaak werken. Ze werken vaak in andere regio’s dan de regio waar ze wonen.

WW-uitkeringen

In alle 35 arbeidsmarktregio’s van Nederland neemt de beroepsbevolking in twee jaar tijd toe. Het WW-percentage, het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, daalt in vrijwel alle regio’s. Het WW-percentage is relatief hoog in Flevoland.