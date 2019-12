Vakantiebungalow volledig uitgebrand bij Europarcs in Biddinghuizen

Speurder naar fraude uit Dronten nu zelf verdacht van rommelen met facturen

17:30 De eigenaar van een recherchebureau uit Dronten die opdracht had anderen onder meer op fraude te betrappen, is nu zelf verdachte. In de rechtbank in Zwolle hoorde hij vandaag 9 maanden cel tegen zich eisen voor fraude. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de 38-jarige Erik de J. voor de duur van vijf jaar het beroep van rechercheur niet meer mag uitvoeren.