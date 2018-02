Dat zegt Naud Hunink van Van der Valk Investments. Het is 'nadelig' voor het concern dat de opening van Lelystad Airport naar 2020 is verschoven, zegt hij. ,,Het kost ons geld.'' Immers, het nog te bouwen hotel aan de A6, bij de McDonald's, zal het voor een belangrijk deel moeten hebben van het vakantievliegveld. Hunink zei eind vorig jaar tegen deze krant dat het hotel vermoedelijk halverwege 2019 open gaat, als er vakantievluchten aankomen en vertrekken in Lelystad. Maar dat was nog voor de vertraging.

Samenwerken

Toch zal Van der Valk de bouw niet opschorten, aldus Hunink. Maar om de vermoedelijke omzetderving op te vangen, wordt opnieuw naar de plannen gekeken. ,,Mogelijk gaan we op operationeel gebied met andere partijen samenwerken.'' Wat dat precies inhoudt, kan hij niet zeggen. ,,Daarvoor is het nog te vroeg.'' Het ontwerp van het hotel wordt niet aangepast, zegt hij. Volgens Hunink is een deel van de bouwvergunning inmiddels ingediend bij de gemeente.

Keiharde zekerheid