Van diefstal tot fraude: welke misdrijven plegen mannen of vrouwen meer? Doe de quiz!

In Flevoland ligt het percentage vrouwelijke verdachten bij de criminaliteitscijfers van alle provincies al vijf jaar op rij het hoogst. Dit blijkt uit cijfers die LocalFocus opvroeg bij de politie. Maar is er per misdrijf eigenlijk een groot verschil tussen mannen en vrouwen? Test het zelf!

Vorig jaar was 17,8 procent van de verdachten van een misdrijf een vrouw. Bij elkaar opgeteld had de politie vorig jaar zo’n 27.000 vrouwen als verdachte op het oog, tegenover ongeveer 126.000 mannelijke verdachten. In Drenthe lag het percentage vrouwelijke verdachten vorig jaar het laagst (16,3 procent) en in Flevoland dus het hoogst (21,7 procent).

Grote verschillen

Er zijn echter grote verschillen in de hoeveelheid vrouwen en mannen die bij verschillende soorten misdrijven verdacht worden. Kies hieronder bij elke vraag een percentage voor de afspiegeling van jouw eigen geslacht (man of vrouw) per soort misdrijf.

De cijfers zijn gebaseerd op misdrijven van de afgelopen vijf jaar. Na het beantwoorden van een vraag krijg je het antwoord te zien. Tipje van de sluier: zodra er er geweld in het spel komt, daalt het aantal vrouwen in de criminaliteitscijfers al snel. Succes!