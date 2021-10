Van gas naar houtstook? ‘Echt verkeerd bezig’

poll Extra vluchtelin­gen? Veel gemeenten in Oost-Nederland zijn terughou­dend: ‘We zitten vol’

14 oktober De meeste gemeenten in Oost-Nederland zijn niet al te happig om extra inspanningen te leveren om vluchtelingen op te vangen. Dat blijkt uit een rondgang langs alle gemeenten in het verspreidingsgebied van de Stentor. Wel is er bereidheid om te kijken naar de huisvesting van statushouders.