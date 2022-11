Van ratten tot woningnood: Urker winterfeest speelt met ‘7 plagen’ die het dorp teisterden

Toon Hermans Huis in Emmeloord al tien jaar lichtpunt­je voor kankerpa­tiën­ten en hun naasten

Je verhaal kunnen doen over kanker of juist met lotgenoten bij elkaar zijn zonder het over die rotziekte te hebben: in het Toon Hermans Huis in Emmeloord kan het allemaal. Dit jaar bestaat het tien jaar. De vrijwilligersorganisatie erachter ziet nog altijd een stijgende interesse in de ongedwongen hulpverlening.

20 november