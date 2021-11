Van Steen beoogd lijsttrekker Politieke Unie Noordoostpolder: ‘We kiezen voor lokale belangen’

Wiemer Haagsma daarover: ,,De afgelopen drie periodes is de Politieke Unie doorgegroeid van een oppositiepartij naar een stabiele coalitiepartij. Samen met de drie andere coalitiepartijen hebben we de afgelopen twee periodes het beleid in Noordoostpolder vorm en inhoud gegeven. Het is een goed moment om nu het stokje van het lijsttrekkerschap over te dragen aan Toon van Steen.”

Voorzitter vertrouwenscommissie



Toon van Steen zit sinds 2014 in de raad en hij is de afgelopen periode de fractievoorzitter van de Politieke Unie geweest. Naast zijn fractievoorzitterschap was Van Steen ook voorzitter van de vertrouwenscommissie bij de voordracht en benoeming van burgemeester De Groot. Van Steen over deze voordracht: ,,Ik ben blij dat het bestuur haar vertrouwen in mij heeft uitgesproken. Ik heb enkele jaren geleden bewust gekozen voor de Politieke Unie omdat het een lokale partij is. Een partij die niet gestuurd wordt door ‘richtlijnen uit Den Haag’, maar die kiest voor de lokale belangen. De afgelopen jaren heb ik mij met veel plezier en in goede samenwerking met de fractie ingezet voor de belangen van de bewoners van Noordoostpolder. Ik wil mij als beoogd lijsttrekker graag inzetten om de standpunten van de Politieke Unie ook de komende periode in het belang van de inwoners vorm te geven. ‘Denken in kansen’ is onze slogan en daar blijf ik voor gaan.”