Van stoppelig scharminkel tot prachtkat in Lelystad

Kerstpak­ket voor personeel ziekenhuis Lelystad, met warme groet uit Harderwijk

12:13 Een kerstpakket voor alle medewerkers van de failliete IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad: ‘Nee, dat wil ik zelfs geen pleister op de wond noemen’, zegt Anneke Plette van het St Jansdal in Harderwijk. ,,Voor het leed van die mensen is geen pleister groot genoeg.’’