Van weervrouw Diana Woei mag de zomer best een keer tegenvallen (en ze droomt van een Elfstedentocht)

Van New York naar Lelystad, deze rabbijn heeft een missie: ‘We zijn hier niet voor een makkelijk leven’

Van het hectische New York naar het rustige Flevoland. Het is even wennen voor rabbijn Shneur Shusterman en zijn gezin. Probeer bijvoorbeeld maar eens koosjer voedsel te vinden in de polder. Shusterman heeft een missie: een joodse gemeenschap stichten in Lelystad. Eerst vanuit zijn woonkamer, uiteindelijk vanuit een synagoge - ook voor Dronten. ,,We zijn hier niet gekomen voor een makkelijk leven.’’

8 januari