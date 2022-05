Veeboer Jan Jaap Kroes werd fietsenboer: ‘Nu is er meer ruimte voor vakantie’

Lang zag het ernaar uit dat zijn oudste broer het boerenbedrijf zou overnemen dat hun vader in 1951 als polderpionier startte. Maar toen zijn broer een andere weg insloeg, greep Jan Jaap Kroes zijn kans. Op zijn 18de kwam hij bij zijn vader in het bedrijf. ,,Dat jaar overleed mijn moeder. Het leek of mijn vaders vreugde in het boeren daarmee ook verdween. Het bedrijf stond stil, terwijl ik vooruit wilde. Na een paar jaar ging dat niet langer. Het was hij eruit, of ik.’’