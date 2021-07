Veel irritatie over ‘groot gat’ voor gemeentehuis in Emmeloord, maar aanpakken mag niet

Vaccinatie-ac­tie op Urk trekt meer arbeidsmi­gran­ten dan vissers: ‘Alles is meegenomen’

11 juli Bij de vaccinatie-actie op Urk hebben 260 mensen zaterdag een prik gehaald tegen corona. Onder hen bevonden zich 70 Urkers. Verder gaat het om arbeidsmigranten en vissers uit de Filipijnen. ,,We zijn best tevreden, maar meer is altijd beter’’, laat de GGD weten.