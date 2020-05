Veel meer ww-uitkeringen door corona: in Flevoland in maand toename twintig procent

Het UWV ziet het aantal ww-uitkeringen erg hard oplopen door de gevolgen van het coronavirus. In Flevoland hebben in de maand april twintig procent meer mensen een uitkering gekregen. In het hele land steeg het aantal uitkeringen met 16,7 procent.

In Flevoland waren het vooral werknemers uit de uitzendsector die zich meldden voor een WW-uitkering. UWV verstrekte 1.540 uitkeringen aan werknemers uit deze branche en in heel Flevoland waren er eind vorige maand totaal 9.726 uitkeringen. In het hele land kende het UWV tot eind vorige maand 292.065 WW-uitkeringen toe.

Horecapersoneel

Relatief gezien hebben volgens het UWV ook veel werknemers in de horeca hun baan, net zoals winkelpersoneel en chauffeurs. Door maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken was een groot deel van werk in sectoren zoals horeca, cultuur, detailhandel, non-food en transport net meer mogelijk. Juist in Flevoland werken in deze sectoren veel mensen.

Er zijn ook beroepsgroepen waar door de coronacrisis juist minder mensen een uitkering ontvangen. In Flevoland zijn vooral bij de overheid en in het onderwijs meer mensen gaan werken.

Werkloosheidsgolf