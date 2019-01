Veel steun voor christelijk tegengeluid van vriendengroep uit Lelystad

Haneveld (34) opperde zondag het idee een site te lanceren en daar een petitie aan te hangen. ,,We merkten in het weekend dat de hele Nashville-verklaring voor heel veel ophef zorgde. Daar was ik best verdrietig en boos over en daarom heb ik een spoedberaad ingelast.” Elmar en Cindy Haneveld en Iris en Rafael Brouwer kennen elkaar van de voormalige theologische hogeschool Azusa in Zwolle. Hun vrienden Robert-Jan Beltman en Hanne van Oort waren ook bij het spoedoverleg. De groep komt uit de evangelische kerk, maar ‘denkt liever niet in hokjes’.