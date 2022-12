Veelbesproken Urker bestuurder voert SGP-lijst Flevoland aan: ‘Man met staat van dienst’

Boze man in Lelystad reageert zijn frustra­ties af op auto vlak voor politiebu­reau

De politie in Lelystad had in de nacht van maandag op dinsdag de handen vol aan een 19-jarige man (zonder vaste woonplaats). Toen hij zich rond 04.00 uur in de nacht meldde bij het politiebureau en niet direct geholpen werd, liep hij boos naar buiten en vernielde een auto die voor de deur stond.

27 december