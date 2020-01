Veelpleger mag cel in Lelystad uit voor behandeling

De 25-jarige Gabriël van K. uit Almere mag van de rechtbank in Lelystad zijn cel verlaten om zich verplicht te laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Zijn advocaat vroeg daar dinsdag om en de rechters willigden dat verzoek in. ‘Zo krijgt hij de kans om te laten zien of behandeling bij hem aanslaat.’

Van K. hangt namelijk tbs met dwangverpleging boven het hoofd. Als het aan de officier van justitie ligt, wordt hij in een gesloten setting behandeld voor zijn psychiatrische problemen. Maar de advocaat van de Almeerder vraagt zich af of een iets minder heftige tbs (onder voorwaarden) niet beter zou zijn.

Moeder geslagen

De man wordt verdacht van een hele rits strafbare feiten. Zo zou hij onder meer in Lelystad zijn moeder een gebroken neus en oogkas hebben geslagen op 12 juli vorig jaar. Dat gebeurde toen hij haar autosleutels afpakte. Ook zijn vader kreeg een paar klappen. Maar hij zou ook in Almere vernielingen hebben gepleegd bij Kwintes, een winkeldiefstal hebben gepleegd en mensen hebben bedreigd en beledigd.

Voor eerdere misdrijven werd hij al eens veroordeeld tot opname in een psychiatrisch ziekenhuis voor een jaar. Maar daar kon hij maar drie dagen verblijven, omdat hij vorig jaar opnieuw de fout in ging en werd opgepakt. Sindsdien zit hij in een cel in Vught.

Zware problemen

,,Volgens deskundigen is behandeling in een gesloten setting noodzakelijk voor meneer. Hij kampt met zware psychiatrische problemen. Zo heeft hij een autistische stoornis, is schizofreen en psychotisch. En hij heeft zich in het verleden nooit aan de voorwaarden kunnen houden en stopte vaak zelf met zijn medicatie’’, legde de officier van justitie uit.

Hem nu in dat psychiatrische ziekenhuis plaatsen voor behandeling, is wat hem betreft een gepasseerd station. ,,Het beveiligingsniveau is daar niet hoog genoeg en dus kunnen we de maatschappij onvoldoende tegen hem beschermen.’’ Als het aan hem ligt, wordt de Almeerder tbs met dwangverpleging opgelegd.

Maar de rechtbank wilde het toch een kans geven. ,,Misschien leidt de opname wel tot nieuwe inzichten. Misschien blijkt hij toch behandelbaarder dan gedacht’’, liet de voorzitter weten.

Oordeel bij justitie

Of dat kan plaatsvinden in het minder beveiligde ziekenhuis waar Van K. eerst zat, weet de rechtbank ook niet. ,,Maar dat is niet aan ons om over te beslissen, dat zal Justitie moeten doen.’’

En dus mag de man zodra er een goeie plek voor hem is gevonden, de cel verlaten voor de verplichte behandeling van een jaar. ,,Pas daarna gaan we kijken hoe we deze zaak moeten afdoen.’’