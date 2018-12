‘Veiligheidsregio Flevoland is te kwetsbaar’

Flevoland is te kwetsbaar als kleine Veiligheidsregio. Dat zegt de nieuwe brandweercommandant John van der Zwan. ,,De eisen nemen toe, er komen steeds nieuwe taken bij. Met samenwerking sta je sterker’’.

Hij verwijst hierbij naar de samenwerkingsovereenkomst die Veiligheidsregio Flevoland wil sluiten met die van de Gooi en Vechtstreek - voor dit gebied is hij al brandweercommandant. Bedoeling is dat begin volgend jaar de handtekeningen worden gezet. Flevoland kan het werk moeilijk behappen, laat Van der Zwan weten. ,,De eisen nemen toe, er komen steeds meer taken bij, denk aan cybercrime en terrorismebestrijding. Als kleine regio doen we dat allemaal wel, maar voor specialistische functies is meestal maar een persoon beschikbaar. Daar zit vooral onze kwetsbaarheid in’’. Als voorbeeld noemt hij de nieuwe meldkamer die - ook voor Flevoland - in Hilversum komt. In Flevoland is de bezetting een probleem, zegt hij.

Calamiteiten

De hulpvoorziening bij calamiteiten is ‘op zich’ goed geregeld, benadrukt hij. ,,Er zijn veel vrijwilligers en beroepsmedewerkers. Een druk op de knop en ze gaan de straat op, bij wijze van spreken.’’ Wel is het een punt van zorg om overdag genoeg brandweervrijwilligers paraat te krijgen, zegt hij. ,,We kijken welke ondersteuning we kunnen krijgen om op weg te kunnen’’.

Veiligheidsregio Flevoland werkt al jaren samen met 'Gooi en Vechtstreek’ en die band wordt steeds hechter. ,,Omdat we merken dat we te klein worden’’, zegt Van der Zwan. Beide regio's willen graag fuseren, maar de Wet veiligheidsregio's staat dat niet toe. Die bepaalt dat in een veiligheidsregio maar een GGD actief mag zijn, terwijl bij een fusie tussen Flevoland en Gooi en Vechtstreek ook beide GGD's de krachten moeten bundelen. De wet wordt in 2020 geëvalueerd en daarbij is er ruimte voor aanpassingen.

