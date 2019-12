Veiligheidsregio Flevoland werkt nog meer samen met Gooi- en Vechtstreek

Door intensief samen te werken willen beide regio's de kwaliteit verbeteren en daarbij de kwetsbaarheid te verkleinen. De overeenkomst stelt alle betrokken organisaties in staat efficiënter te werken zonder de nabijheid van inwoners te verliezen, zo is de gedachte. ,,De kwaliteit van de dienstverlening gaat omhoog. Meer mensen kunnen doorgroeien, van elkaar leren en taken van elkaar overnemen’’, stelt Franc Weerwind, voorzitter van de Veiligeheidsregio in Flevoland in en persverklaring.

Handtekening

Beide veiligheidsregio's werken al jaren samen, maar zijn steeds meer samen gaan doen. Weerwind (burgemeester van Almere) en Pieter Broertjes (burgemeester van Hilversum) hebben woensdag in Hilversum hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst. Eind 2017 vertelde brandweercommandant John van der Zwan in de Stentor al over de kwetsbaarheid van Flevoland als zelfstandige, kleine veiligheidsregio. ,,De eisen nemen toe, er komen steeds nieuwe taken bij. Met samenwerking sta je sterker.’’

Flevoland kon het werk moeilijk behappen zei hij toen. De eisen nemen toe, er komen steeds meer taken bij zoals cybercrime en terrorismebestrijding. ,,Als kleine regio doen we dat allemaal wel, maar voor specialistische functies is meestal maar een persoon beschikbaar. Daar zit vooral onze kwetsbaarheid in’’. Als voorbeeld noemde hij één nieuwe meldkamer voor Flevoland in Hilversum.