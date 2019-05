Verbazing over video Forum voor Democratie Flevoland

Een opzwepend muziekje, beelden van de haven van Urk. Dan verschijnen Thierry Baudet en de Flevolandse lijsttrekker Gert-Jan Ransijn in beeld. ,,Vandaag ben ik te gast op Urk, een van de 7 gemeentes van Flevoland’’, zegt Baudet om vervolgens vooruit te blikken op de coalitievorming. ,,We (FvD, VVD, CDA en ChristenUnie, red.) hebben nu 20 zetels, we hebben nog een paar nodig om die meerderheid te vormen. (...) We staan open voor alle andere clubs (...). Flevoland verdient dit concept-coalitieakkoord.’’ In de begeleidende tekst staat: ‘Wordt het constructief samenwerken of houdt het kartel alles dicht?’