Verbeek: Lely zou zich verbazen over succes van Flevoland

Verbeek, commissaris van de Koning in Flevoland, haalde Cornelis Lely aan in zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van de provincie. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet is aangenomen, een wet die wordt gezien als het begin van provincie Flevoland. Het inpolderen van de Zuiderzee is grotendeels uitgevoerd zoals ir. Lely had bedacht, zegt Verbeek. Hij zou met verbazing zien wat er allemaal tot stand is gekomen, 'maar ook met tevredenheid de resultaten in ogenschouw nemen'.

Lelystad Airport

Economisch gaat het Flevoland voor de wind. De nieuwe containerterminal in Lelystad komt eraan, ook het nieuwe havencomplex bij Urk is bijna klaar. Uitbreiding van Lelystad Airport is een kwestie van tijd. Tot uitstel komt het volgens Verbeek niet. ,,De rituele rimpelingen bij onze buurtprovincie zullen hier niet voor zorgen. Ook zij kunnen economisch meeprofiteren van deze banenmotor.'' De toeristische sector doet het goed in Flevoland. Die biedt inmiddels meer werk dan de agrarische sector, stelt Verbeek. ,,Het is belangrijk dit te beseffen. En als we erin slagen het kwaliteitsniveau scherp te houden, dan is flink grotere groei bereikbaar.''

Verkiezingen

Verbeek is benieuwd wat de gemeenteraadsverkiezingen van maart de provincie gaan brengen: conservatief beleid of beleid dat is gericht op verdere ontwikkeling. ,,Voor mij is er maar een Flevolands perspectief: ambitieuze, ondernemende doorontwikkeling. Kansen pakken die er zijn, kansen creëren waar mogelijk. Toen ingenieur Lely de Zuiderzeewet verdedigde, vroeg men zich af of dit wel kon.'' Kijk waartoe het heeft geleid, wil Verbeek daarmee zeggen.