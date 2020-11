Verbijstering en tranen bij gezin dat aan dood ontsnapte; verdachte van brandstichting en afpersing in Emmeloord op vrije voeten

Opnieuw zorg voor coronapa­tiën­ten in Dokter Jansencen­trum in Emmeloord

30 oktober In het Dokter Jansencentrum in Emmeloord komt opnieuw een tijdelijke zorglocatie voor coronapatiënten. Het voormalige ziekenhuis is net als bij de eerste coronagolf in gebruik voor mensen die geen ziekenhuiszorg nodig hebben, maar wel verpleeghuiszorg.