Verdachte aangehouden na 'gevaarlijke situatie' in woning Emmeloord: slachtoffer ongedeerd uit woning gehaald

UPDATE | Met videoDe politie heeft vanavond een verdachte aangehouden na een ‘gevaarlijke situatie’ in een woning aan de Botterstraat in Emmeloord. De politie was met meerdere eenheden aanwezig, waaronder een arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies. De omgeving van de woning werd ruim afgezet vanwege het incident.

Naast de aanhouding van een verdachte is er ook een slachtoffer uit de woning gehaald. Bij het incident is niemand gewond geraakt. Over wat zich in de woning heeft afgespeeld kon de politie vanavond nog niets zeggen.

De gevaarlijke situatie in de woning werd rond 17.00 uur bij de politie gemeld. De straat zelf en omliggende straten werden ruim afgezet. Een grote politiemacht, met daaronder agenten van arrestatieteams, was op de been. Rondom de politielinten kwamen veel mensen een kijkje nemen.

Volledig scherm Een arrestatieteam staat paraat bij een woning aan de Botterstraat in Emmeloord. In de woning zou sprake zijn van een gevaarlijke situatie. © ProNews

‘Binnen blijven’

Buurtbewoners rondom de betrokken woning, mochten lange tijd hun huis niet verlaten. ,,Rond 18.15 uur wilde ik van huis weggaan, maar een agent zei dat ik weer naar binnen moest’’, vertelt Yoran Potters, die in de Tjalkstraat om de hoek woont. ,,Ik had tot dat moment helemaal niet door dat de hele straat vol met politie stond. We mochten niet in de achtertuin komen en moesten de achterdeur op slot doen.’’

Hij en zijn vriendin zien hoe een arrestatieteam lange tijd om de hoek achter een schutting op een oprit klaar staat en uiteindelijk de woning binnengaat. ,,Ook hebben ze een garagebox achter een van de woningen opengebroken. Iets voor 20.00 uur mochten we weer naar buiten. Maar ik heb niet gezien dat ze iemand hebben hebben meegenomen.’’

Onderzoek

Rond 20.00 uur doet een arrestatieteam een instap in de woning en wordt een verdachte aangehouden. Behalve een verdachte, meldt de politie later dat er ook een slachtoffer buiten is, maar dat er bij het incident niemand gewond is geraakt. Kort daarna haalt de politie alle afzetlinten in de omgeving weg. In de woning zelf wordt daarna door de recherche onderzoek gedaan.

Wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld, is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend of de aangehouden verdachte bewoner van de woning is, en wat de aanleiding voor het incident is.

