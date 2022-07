Verdachte afwezig bij pro forma zaak Zeewolde, nieuwe verdenking rond moord Peter R. de Vries onbesproken

Blankenham toch weer in beeld voor De Dijkrui­ters

Er is al heel wat te doen geweest over een nieuwe accommodatie van hippische vereniging De Dijkruiters. Die moet weg uit Blankenham om plaats te maken voor woningbouw. In het dorp zijn geen mogelijkheden en een verhuizing naar de rand van het industrieterrein in Blokzijl was zo’n beetje de laatste optie. Maar de club heeft de gemeente gevraagd die uit te stellen nu er mogelijk toch twee kansrijke locaties in het dijkdorp zijn gevonden.

2 juli