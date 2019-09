Verdachte overval Dronten aangehouden na tips Opsporing Verzocht

Swifter­bant verliest pionier-huis­arts Theo van Dam

11:24 Oud-huisarts Theo van Dam uit Swifterbant is afgelopen zaterdag op 77-jarige leeftijd overleden. Hij was volgens zijn opvolgers de grondlegger van de gezondheidszorg in de polder, onder meer als medeoprichter van het ziekenhuis in Lelystad en vanwege zijn rol in het opzetten van de jeugdgezondheidszorg.