Verdachte steekpartij Zeewolde aangehouden

‘Zigzag zingend’ en ‘stap voor stap’ gooien kerken in de regio vandaag hun deuren verder open: ‘Euforisch!’

26 september Kerken in de regio worstelen erg met de coronaversoepelingen. Bij enkele kerken in Zwolle, Staphorst en het Vechtdal zijn zondag veel meer bezoekers welkom, terwijl de door corona zwaar getroffen steden Hasselt en Biddinghuizen voorzichtig blijven. ,,Er is nog veel angst en niet iedereen durft nog naar de kerk te komen.”