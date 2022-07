Verdachte uit Emmeloord kan zich niet alles meer herinneren van lange lijst met strafbare feiten: ‘Het was een zwart gat’

Brandbrief dorpen over aanmeldcen­trum naast azc Luttel­geest: ‘We voelen ons geschof­feerd’

De belangenorganisatie van de dorpen Kuinre, Bant en Luttelgeest mengen zich in de ophef over de plannen voor een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers naast het huidige AZC in Luttelgeest. Ze zijn tegen de komst, en voelen zich gepasseerd en geschoffeerd. Ze willen vanaf nu ‘als serieuze gesprekspartner’ behandeld te worden, zo laten ze weten in een brandbrief aan gemeente, provincie, Rijk en COA.

