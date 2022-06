Verdachten autodiefstal rijden rond met gestolen auto: gepakt dankzij kentekenherkenning

Hardleerse drugsge­brui­ker opnieuw rijdend onder invloed aangehou­den in Lelystad

Een hardleerse automobilist en drugsgebruiker is in de nacht van zondag op maandag opnieuw rijdend onder invloed aangehouden in Lelystad. De 22-jarige bestuurder uit Dordrecht reed rond 01.50 uur op de Neringweg in Lelystad toen hij moest stoppen van de politie.

9:31