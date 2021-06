Verdachten van internationale witwaspraktijken kochten mogelijk pand in Emmeloord

Urker (48) krijgt rake klappen als hij twee inbrekers betrapt: ‘Dit verwacht je niet in ons dorp’

9:17 Op een veel gefotografeerd plekje in het oude dorp op Urk gaat het maandagavond even helemaal mis. Een 48-jarige man wordt aangevallen door twee inbrekers in een appartement en loopt rake klappen op. Omwonenden verbazen zich over de brutale actie. ,,Je verwacht dit eerder in een stad als Almere, niet in ons dorp.’’