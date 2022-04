VerhalenArk meert een dagje later aan in Zeewolde

Aanvankelijk zou de ark woensdag al in Zeewolde arriveren, maar de gemeente liet weten dat het vertrek uit Huizen vanwege de weersomstandigheden een dag is uitgesteld. De tocht duurt ongeveer 4 uur, hoe laat het vaartuig in Zeewolde aankomt is nog niet bekend.

De ark is een drijvend museum met Bijbelverhalen uit het oude en nieuwe testament. Bezoekers kunnen op de vier verdiepingen van de ark een interactieve expositie bezoeken. In de afgelopen jaren heeft de ark veel Europese havens aangedaan. In 2018 raakte het drijvende museum bij Urk op drift en veroorzaakte veel schade. De ark is gebouwd op basis van beschrijvingen in het Bijbelse verhaal van Noach.

Het is de bedoeling dat de ark drie maanden in Zeewolde verblijft. De openingsdatum is nog niet bekend, maar wordt gecommuniceerd via verhalenark.nl.