Verhitte strijd om patiënten: curator stuurt arts tijdens operatie ziekenhuis uit

Steinmetz: ,,Ik had dinsdag mijn patiënt net onder verdoving voor een operatie toen ze zeiden dat ik onmiddellijk mijn computer af moest sluiten en vertrekken.’’ Steinmetz en reumatoloog Paul Boudion stellen dat hen, kort voor de overdracht van het failliete Lelystadse IJsselmeerziekenhuis aan St Jansdal, de toegang tot het gebouw is ontzegd door curator Alice van der Schee. Reden: ze zouden patiënten ronselen voor hun nieuwe praktijken, tot onvrede van de curator die patiënten bij het ziekenhuis wil houden. Steinmetz stelt gefouilleerd te zijn door medewerkers van de curator; daarbij moest hij zijn broek laten zakken. De artsen bezinnen zich nu op juridische stappen.

Beide chirurgen hebben ervoor gekozen om na het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen niet verder te gaan bij ‘opvolger’ St Jansdal maar elders aan de slag te gaan. Ze zouden patiënten mee willen nemen naar hun nieuwe werkkring; dat is tegen het zere been van curatoren Alice van der Schee. Zij willen patiënten juist behouden voor overnamepartij St Jansdal; de ziekenhuisvoorziening heeft immers patiënten nodig om financieel gezond te kunnen draaien.

Overdracht

De timing is bijzonder; gisteravond (donderdag) is het Lelystadse ziekenhuis door de curatoren overgedragen aan overnamepartij St Jansdal. Die begint vandaag (vrijdag) met de spoedpoli in Lelystad en opent maandag de nieuwe ziekenhuisvoorziening. Baudoin, sinds 1997 als arts actief in Lelystad, ontkent dat hij patiënten ronselt; hij stelt juist dat veel patiënten, die hij al lang behandelt, graag met hem mee willen naar de nieuwe praktijk, een paar honderd meter verderop, waar hij vrijdag officieel begint. Baudoin stelt dat het bij reumatologie om tussen de 2000 en 2500 patiënten gaat.

Fouilleren

Kaakchirurg Pieter Steinmetz: ,,Dinsdag kwam de curator met vijf man langs, terwijl ik net patiënten onder verdoving aan het behandelen was. Ik moest direct mijn computer afsluiten en vertrekken. Ik zei dat dat niet kon, het is obstructie van patiëntenzorg, de veiligheid was in het geding, mijn patiënten zouden er de dupe van worden. Ik heb gezegd: ‘Alice, als je dit doet ligt er vandaag nog een klacht over je bij het tuchtorgaan’. Uiteindelijk heb ik de operatie af mogen maken terwijl twee man beveiliging over mijn schouder meekeken. Schandalig! Ze waren bang dat ik patiëntgegevens op een usb-stick mee wilde nemen. Ze hebben me zelfs gefouilleerd, ik heb nota bene mijn broek moeten laten zakken. Heel intimiderend. Pas na een half uur mocht ik gaan. Tegenover een van de assistentes is gesteld dat ze een usb-stick van mij in haar BH had en die van mij naar buiten moest smokkelen. Dat heb ik haar helemaal niet gevraagd. Maar zo gaat de curator dus te werk. Van zorg heeft ze geen benul, het gaat alleen maar om de euro's.’’

Steinmetz begint volgende week met zijn nieuwe praktijk, maar baalt van het abrupte einde van zijn carrière bij het ziekenhuis: ,,Ik heb 27 jaar geleden op verzoek in Lelystad de afdeling kaakchirurgie opgezet; die is in die periode uitgegroeid tot een afdeling met tien behandelkamers en 12.500 patiënten per jaar. En dan word je op zo'n manier de deur uitgewerkt. Dus dit is een ongelooflijk bitter einde. Maar het gaat zeker een staartje krijgen.’’

Beveiliger

Reumatoloog Baudoin: ,,Ik heb bijna drie maanden voor de curator gewerkt en patiënten behandeld. En dan krijg je anderhalve dag voor het einde, dinsdag om 5 uur 's middags opeens van de curator te horen dat het niet meer mag. Ik heb nog net mijn stethoscoop mee kunnen pakken. Toen ben ik het pand uit gegaan onder escorte van een beveiliger. Ik ben inmiddels al uit de maillijsten geschrapt en mijn token voor het gebouw werkt niet meer. De reumaconsulente waar ik mee werk kreeg een jurist van de curator achter zich aan die bij haar thuis op de computer wilde meekijken. Dat hebben we na consultatie van een advocaat tegen kunnen houden. Voor die laatste anderhalve dag zijn afspraken met een stuk of 35 patiënten afgezegd. Het is mij totaal duister waarom het nu opeens zo hard wordt gespeeld.’’

Rechtszaak

Als patiënten over willen stappen naar een andere zorgaanbieder moeten de patiëntgegevens volgens de wet WGBO overgedragen worden. Het ministerie van Volksgezondheid stelt ook dat patiënten ten allen tijde bij de arts van hun keuze onder behandeling mogen blijven.