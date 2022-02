Verkeershinder door kapotte brug over Ketelsluis

OPINIE I WILMA PHILLIPSON ‘Sterven komt niet meer gelegen, we hebben er geen tijd voor’

Een nieuwe campagne moedigt aan tot praten over de dood. Stichting Ideële reclame (SIRE) acht dit nodig omdat 54 procent van de Nederlanders niet met dierbaren over sterven praat als ze er nog zijn. Volgens oud-verpleegkundige Wilma Phillipson is het taboe nog groter. ‘Sterven lijkt geen optie meer.’

