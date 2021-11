Verkeershinder door verwijderen zieke en dode bomen langs A6 en N50

Ruim 100 mensen halen coronaprik bij huisartsen op Urk: ‘Het gaat goed’

In een paar dagen tijd hebben ruim honderd mensen zich bij huisartsen op Urk laten vaccineren tegen corona. Marjon Antoons, woordvoerder van GGD Flevoland, laat weten blij te zijn met dit aantal in het dorp, waar de laatste dagen veel besmettingen zijn en het ook op straat onrustig was. ,,Het gaat goed. Elke gezette prik is er één.”

14:41