Verkeerspolitie beboet drank- en hardrijders bij Emmeloord

open tuindagen | video Bennie en Lammechien delen het paradijsje achter hun huis in Tollebeek

13 juni Twaalf jaar geleden was de tuin bij de brugwachterswoning in Tollebeek nog een kale bedoening. Maar Lammechien en Bennie Hack hebben er een paradijsje van gemaakt waarvan iedereen mag meegenieten. ,,We zijn blij als anderen net zo enthousiast zijn over de tuin als wij zelf.''