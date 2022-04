Verkoopprijs huizen stijgt fors in Flevoland: ‘Het is een olievlek vanuit de Randstad die verder het land in trekt’

In een jaar tijd is de waarde van de huizen in Flevoland fors gestegen met een gemiddelde van 25 procent. Waar de verkoopprijs begin 2021 ongeveer 333.267 euro bedroeg, komt er nu zo’n 60.000 euro bovenop. Wie in deze provincie een woning zoekt moet dus met een goed gevulde zak geld aankomen.

Hoe het komt dat de prijzen in deze provincie zo in waarde stijgen is volgens Eric Rademaker, eigenaar van makelaarsbedrijf Rademakelaars uit Lelystad, mede het gevolg van de randstedelingen. ,,Het is net als een olievlek die vanuit de Randstad verder het land in trekt. Wegens de schaarste en de nog hogere woningprijzen in die regio komen ze deze kant op, wat als gevolg heeft dat de waardes hier ook de lucht in schieten.”

Factoren

In iedere gemeente in Flevoland is het wegtrekken vanuit de hoofdstad en omgeving te zien in de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Waarom het juist in deze provincie forst stijgt heeft volgends Rademaker te maken met de ligging. ,,De provincie is super centraal, want vanuit Almere ben je binnen een halfuur in Amsterdam en vanuit Lelystad is het maar 10 minuten langer rijden. Dat stelt in feite weinig voor.”

De makelaar vertelt dat dit echter niet de enige reden is dat mensen naar het buitengebied verhuizen. ,,Het thuiswerken is ook een factor”, laat Rademaker weten. ,,Mensen gaan steeds minder naar kantoor en dat maakt het reizen minder belangrijk dan voorheen.”

Tekst gaat verder onder de grafiek.

Omliggende provincies

Niet alleen in Flevoland is een stijging waarneembaar in de verkoopprijzen. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat ook in de omliggende provincies - Overijssel met 18,1 procent en Gelderland met 23,5 procent - een procentuele stijging is in de verkoopwaarde ten opzichte van 2021.

Of dit binnenkort weer zal zakken? ,,Dat is afhankelijk van hoeveel er wordt bijgebouwd”, vertelt Rademaker. ,,Zolang dit niet gebeurt, blijft de concurrentie hoog en zal het ook niet snel dalen.”

Gluren bij de buren

Op Funda is de stijging van prijzen ook te zien. Zo werd in april 2021 een huis voor 350.000 euro verkocht. Nu een jaar later staat er bijna een identiek huis te koop: ook 75 vierkante kilometer, twee slaapkamers en net als het andere huis een uitzicht over de haven van Lelystad. In de basis dus zo goed als gelijk. Het enige verschil? De verkoopprijs die met 50.000 euro is gestegen.

Volledig scherm Beide huizen beschikken over een oppervlakte van 75 vierkante meter, twee slaapkamers en kijken uit over de haven. Het enige verschil? De verkoopprijs. Het huis rechtsboven (rechter foto) werd in 2021 voor 350.000 euro verkocht en een soortgelijk huis (bovenste huis op linker foto) wordt nu een jaar later voor 50.000 euro meer aangeboden. © Google Streetview