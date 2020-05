Vermiste Joeri (20) voor het laatst gezien in Lelystad, politie zoekt met spoed

Hospice Dronten zoekt naar mogelijkhe­den heropening en zorg op 1,5 meter; hoe doe je dat?

17 mei Het hospice in Dronten neemt sinds de uitbraak van de coronacrisis geen nieuwe mensen meer op, net als in veel andere hospices is er sprake van een opnamestop. Het bestuur denkt nu samen met de vrijwilligers na over hoe ze straks wel weer gasten kan verzorgen. Maarten Vrolijk, voorzitter van het bestuur van Hospice Dronten, geeft uitleg.