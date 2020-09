Vermoedens van smokkelen in PI Lelystad, gevangenis hermetisch afgesloten

De Penitentiaire Inrichting in Lelystad is sinds dinsdagochtend volledig afgesloten voor de buitenwereld. Gevangenen zitten in hun cel en er mag niemand het gebouw in of uit.

,,We hebben vermoedens dat er dingen naar binnen zijn gebracht en zijn nu op zoek naar smokkelwaar", bevestigt woordvoerder Bas Vis. Wat voor smokkelwaar het is, is niet bekend.

Niet naar de rechtbank

De afsluiting heeft niet alleen gevolgen voor de mensen die nu in hun cel zitten en niet hun dagprogramma kunnen volgen. Verdachten die naar de rechtbank moesten, mogen daar nu niet naartoe. Dat betekent dat hun rechtszaken worden uitgesteld.

Een bijstandsteam is in de gevangenis op zoek naar de smokkelwaar. Hoe lang dat onderzoek nog gaat duren, is niet bekend. De gevangenen blijven in hun cel tot het onderzoek is afgerond.

Over de muur

Afgelopen juli werd er in de gevangenis van Lelystad iemand betrapt op het smokkelen van drugs. Het ging om een dealer die een pakje hennep en hasj kwam afleveren aan een gevangene die op de binnenplaats stond te wachten. De smokkel mislukte, omdat het de dealer niet lukte om de drugs over de muur te gooien.

In 2019 kwam de gevangenis in Lelystad in opspraak. Toen werd een bewaarder op non-actief gesteld omdat hij had meegewerkt aan smokkel. Vanwege meerdere incidenten dat jaar, luidden vakbonden toen de noodklok over één van de grootste gevangenissen van Nederland.

In de gevangenis in Lelystad is plaats voor ruim zeshonderd gevangenen. Dat zijn niet alleen mensen die hun straf uitzitten, maar ook mensen die wachten op hun rechtszaak en is er plaats voor arrestanten.