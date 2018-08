Vernieuwend ontwerp voor Nageler Noorderwinkels

Kiran Badloe uit Lelystad strijdt tegen vriend én concurrent voor plek op Spelen in Tokio

25 augustus In de olympische selectie voor Tokio 2020 is slechts één plek voor windsurfers. Kiran Badloe uit Lelystad knokt de komende twee jaar nog met regerend olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe om dat ene ticket. Na het WK in Aarhus (Van Rijsselberghe goud, Badloe zilver) staat de Lelystedeling 1-0 achter, maar: ,,We hebben nog twee WK’s te gaan. Er kan nog van alles gebeuren.”