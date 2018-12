Verplaatsing grote grazers Oostvaardersplassen van tafel, stichting stapte naar verkeerde rechter

De stichting is volgens de civiele rechter ‘niet ontvankelijk in deze vorderingen, omdat zij ,,hetzelfde of vergelijkbaar resultaat kunnen bereiken door middel van de bestuursrechtelijke weg.’’ De juiste weg om de dieren te verplaatsen was via een handhavingsverzoek bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Wanneer dat verzoek zou worden afgewezen, kan er beroep worden gedaan op de bestuursrechter.