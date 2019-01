Verrassend veel animo voor hertenvlees Oostvaardersplassen: ‘tijdelijk uitverkocht’

Update Windmolen in brand in Zeewolde

10:27 Aan de Reigerweg in Zeewolde is vanochtend een windmolen in brand gevlogen. De brandweer kon niets meer doen dan toezien hoe de gondel volledig afbrandde. Het vuur is uiteindelijk vanzelf gedoofd. De rookontwikkeling was in een wijde omgeving te zien.