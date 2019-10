Verslagenheid op Urk na dood van Joanny (20)

Man met hamer in Emmeloord hoort 2,5 jaar cel eisen

13:33 Hij sloeg inderdaad met een hamer op 16 april aan de Moerasandijviestraat in Emmeloord. ‘Maar het was een reflex, ik was bang’, zei de 29-jarige H.A. uit Emmeloord woensdag in de Lelystadse rechtbank. Volgens hem was het slachtoffer de eerste die geweld gebruikte die dag. ‘Ik moest mezelf wel verdedigen.’