Vertraging in rechtszaak om ‘vliegveldherrie’ Lelystad: ‘Mijn huis is minder waard!’

De bestuursrechter in Utrecht heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu op de vingers getikt. De bezwarencommissie van het ministerie moet een verzoek om nadeelcompensatie van de Drontense Mirjam Jager opnieuw bekijken omdat er in eerste instantie fouten zijn gemaakt. Jager wil een geldbedrag van het ministerie omdat zij zegt te moeten verhuizen door geluidsoverlast van Lelystad Airport.

Jager woont sinds 1996 in Dronten. Ze strijdt al bijna twee jaar tegen de vliegroutes die over haar woning zijn gepland. Ze verwacht, als het vliegveld open gaat, ‘een complete hel’. Jager kan geen geluidsprikkels verdragen. Verhuizen is voor haar, naar eigen zeggen, de enige optie. Ze wil geld zien van het ministerie, want de verkoopwaarde van haar huis zou zijn gedaald door de plannen. Ze klopte in 2015 al aan bij de adviescommissie Nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu Luchthavenbesluit Lelystad. Die bezwarencommissie oordeelde tot twee maal toe dat Jager geen recht had op compensatie; de hinder die te verwachten is zou te beperkt zijn.

‘Niet toereikend’

De rechtbank stelt in een tussenvonnis echter dat de manier waarop Jagers verzoek is beoordeeld ‘niet toereikend’ is. Uit het afwijzende advies van de commissie komt ‘onvoldoende naar voren dat het juridische regime dat voor eiseres is vastgesteld is vergeleken met het juridische regime dat geldt voor burgers die zich in een vergelijkbare situatie bevinden’.

Gebrek

De rechter heeft het ministerie tot 8 februari de tijd gegeven om te bepalen of dit gebrek wordt hersteld; vervolgens krijgt Jager weer vier weken om daarop te reageren. Als het ministerie de fout gaat repareren krijgt het daar weer een half jaar voor. Dat betekent dat de Drontense Jager mogelijk nog maanden moet wachten voordat duidelijk wordt of zij recht heeft op een bedrag dat woningwaardevermindering compenseert.

Checklist