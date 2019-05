Verwarming moet nieuwe Marknesserbrug een handje helpen

Er rust geen zegen op de nieuwe Marknesserbrug in Emmeloord. De oplevering was al een maand uitgelopen door het faillissement van een staalbouwer, nu zit het relatief koude weer openstelling in de weg. Een tent met heaters moet ervoor zorgen dat de brug eind deze week opengaat, weer twee weken later dan de bedoeling was.

De toplaag van de brug is nog niet goed uitgehard, laat de gemeente Noordoostpolder weten. Daarvoor is droog weer nodig bij een temperatuur van minimaal vijftien graden. Dat was afgelopen weken niet het geval en dat zit er ook komende dagen niet in. Om te voorkomen dat de belangrijke schakel tussen Emmeloord en de dorpen er nog langer uit ligt, wordt de slijtlaag tijdelijk verwarmd met heaters. Die staan in een tent die in een paar dagen tijd over de brug schuift. ,,,,Niets is zo veranderlijk als het weer’’, laat een woordvoerster van de gemeente Noordoostpolder weten. ,,We hopen dat automobilisten eind deze week weer over de brug kunnen.’’

Volledig scherm In 2014 plaatste de VVD een groot spandoek bij de Marknesserbrug. Toen ging de partij nog uit van renovatie. © Dik van Herwaarden

De vertraging van nu kan er nog wel bij, de brug is toch al een kwestie van lange adem. De plaatselijke politiek bakkeleide al in 2010 over de brug die toen al in een slechte conditie was. In eerste instantie was er nog sprake van renovatie, maar de gemeente koos in 2017 uiteindelijk toch voor nieuwbouw. De bouw van de miljoenen kostende brug is eind vorig jaar van start gegaan. Vooral de laatste maanden heeft het verkeer er goed last van. Voetgangers en fietsers kunnen nog gebruik maken van een noodbrug, maar gemotoriseerd verkeer moet zeker vier kilometer omrijden. De extra drukte in de Zuidert leidde al tot ergernis bij bewoners van die wijk. Ook de scheepvaart heeft last van de brug over de Lemstervaart die nog altijd niet in gebruik is.

Faillissement