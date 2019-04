Verwarring over coalitie-advies Annemarie van Gaal voor Flevoland

Dat gebeurde op verzoek van Van Gaal zelf, laat een woordvoerster van de provincie weten. Of het om een fout ging of dat Van Gaal daadwerkelijk meende dat er meer dan 45.000 vluchten mogelijk zijn, is niet duidelijk. Hoe dan ook is het een gevoelig punt. Het Rijk heeft vastgelegd dat 45.000 vliegbewegingen per jaar (iets anders dan een vlucht overigens) het plafond van het vakantievliegveld is. Een verruiming zou tot een storm van protest leiden in het land. En de uitbreiding van het vliegveld lígt al gevoelig.